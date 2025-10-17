Samsun'da bir kadın 17 yaşındaki genci bıçakladı

Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi İstiklal Caddesi civarında meydana gelen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki bir genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burak R. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, yanında bulunan bıçakla Burak R.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli kadını yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

OLAYIN GEÇMİŞLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, olayla ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Yaralı Burak R.'nin, aynı gün sabah saatlerinde Kadir C.D. (17) isimli bir başka gençle kavga ettiği ve şüpheli kadının da bu sırada Kadir C.D.'nin yanında bulunduğu öğrenildi. Polis, akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı kavganın, sabahki olayla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.