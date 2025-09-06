Samsun-Ordu yolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun-Ordu yolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 civarında Çarşamba ilçesindeki Samsun-Ordu karayolu Eğercili mevkiinde gerçekleşti. 19 yaşındaki T.E.Y.’nin kullandığı 55 AP 260 plakalı otomobil, Samsun yönüne doğru seyir halindeyken, kavşaktan yola çıkan 33 yaşındaki T.B.’nin idaresindeki 61 AFG 183 plakalı cip ile çarpıştı.

samsunda-otomobil-ile-cip-carpisti-1-o-899779-267356-1.jpg

OTOMOBİL SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada cip sürücüsü T.B. ile araçta bulunan Ö.B. (40) ve otomobil sürücüsü T.E.Y., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. T.E.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

samsunda-otomobil-ile-cip-carpisti-1-o-899778-267356-1.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

