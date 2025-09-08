Şamil Tayyar'den tehdit dolu paylaşım: Belli ki devleti de toplumu da tanımıyorsunuz, size tanıtırlar!

AKP'li Şamil Tayyar'ın, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan ablukaya karşı bölgeye akın binlere ilişkin yaptığı paylaşım tepki çekti. İl binası önüne gidenleri "sokakları terörize etmekle" suçlayan Tayyar, "Belli ki devleti de toplumu da tanımıyorsunuz. Size tanıtırlar, yazık etmeyin, hukuk zemininden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici kayyum olarak atanmasının ardından yarın saat 12.00'da il binasına gelmesi bekleniyor.

Ancak CHP'li vekiller ve üyeler, bina önünde toplanarak bunu engellemek istedi. CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısından dakikalar sonra İl Başkanlığı binası binlerce polis tarafından ablukayta alındı, İstanbul Valiliği 3 günlük eylem yasağı kararı aldı.

İl Başkanlığı etrafındaki gerilim sürerken, polis ekipleri ile vatandaşlar arasında yer yer arbedeler yaşanıyor.

ŞAMİL TAYYAR'IN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ablukaya siyasilerden ve vatandaşlar tepkiler her geçen saat artmaya devam ederken, AKP'li Şamil Tayyar'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.

Tayyar, polisin CHP İstanbul İl Başkanlığı etrafına abluka kurmasına tepki için sokaklara dökülen binleri, sokakları terörize etmekle suçlayarak, "Belli ki devleti de toplumu da tanımıyorsunuz. Size tanıtırlar, yazık etmeyin, hukuk zemininden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

Tayyar, paylaşaımında şu ifadeleri kullandı:

"Beğenmeyebilirsiniz. Kızıp öfkelenebilirsiniz. Ama mahkeme kararına uymak zorundasınız. Kararı ‘tanımıyorum’ diyemezsiniz. Kararın uygulanmasına ‘işgal’ hiç diyemezsiniz. Mücadelenizi hukuk dışına kaydırır, sokakları terörize etmeye çalışırsanız buna izin vermezler. Devlet de izin vermez toplum da izin vermez. Siyaseten de meşruiyetinizi kaybedersiniz. Kriminal eylemlerden siyaset üretmeyi düşünen aklınızı da kaybedersiniz. Belli ki devleti de toplumu da tanımıyorsunuz. Size tanıtırlar, yazık etmeyin, hukuk zemininden ayrılmayın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

