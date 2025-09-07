Son Dakika | İstanbul için kritik çağrı: Saat 23.00'da son kalemizi savunmaya bekliyoruz

Yayınlanma:
CHP İstanbul Gençlil Kolları, bu akşam saat 23.00'da İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısında bulundu.

Mahmeke kararıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici kayyum atanmasının ardından, yarın İl Başkanlığı'na gelmesi bekleniyor. CHP, il binası önünde "Kayyuma karşı demokrasi nöbeti" başlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EYLEM YASAĞI KARARI

İstanbul Valiliği, pazartesiden saatler önce Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde 3 günlük eylem yasağı kararı aldı.

Valilik, açıklamasında, "İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık Yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma Töreni vb. Türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. Organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Ve 19. Maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

stanbul-valiligi.jpg

POLİS MÜDAHALE EDİYOR, TANSİYON YÜKSELDİ

Kritik pazartesi öncesi İl Başkanlığı önünde tansiyon yükseldi. Polis, Valiliğin yasak kararı üzerine nöbet tutan CHP'lilere müdahale etmeye başladı.

Bir kişi gözaltına alındı.

GENÇLİK KOLLARINDAN TOPLANMA ÇAĞRISI

Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Milletin Evi Teslim Alınamaz! Saraçhane ruhuyla direnecek; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında, omuz omuza duracağız. Tüm İstanbulluları, son kalemizi savunmaya; İstanbul İl Başkanlığımıza bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

genclik-kollari.jpg

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

