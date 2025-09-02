Şamil Tayyar Cem Küçük'ü canlı yayında haşladı: Mahkeme başkanı değilsin, kimse hakkında hüküm veremezsin

TGRT Haber canlı yayınına, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ile iktidara yakın gazeteci Cem Küçük arasındaki tartışam damga vurdu.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK ve BDDK raporlarının tartışıldığı programda, Cem Küçük'ün "Bu dosyadan çok kolay kurtulacaklarını sanmıyorum" demesi, Tayyar'ı öfkelendirdi.

"BURASI MAHKEME DEĞİL, SEN DE MAHKEME BAŞKANI DEĞİLSİN, HÜKÜM VEREMEZSİN"

Küçük'ü soruşturmada karar açıklanmadan tutuklu isimlerle ilgili "kesin hüküm" vermekle suçlayan Tayyar, "Hüküm kararı olmadan ona suçlu muamelesi yapamazsınız. Ayrıca burası bir mahkeme salonu değil. Cem Küçük'te Mahkeme Heyeti Başkanı değil. Dolayısıyla hüküm veremezsiniz. İddianızı dile getirirsiniz ama hüküm veremezsiniz. Burada hüküm veriyorsun, sonra da herkesin verdiğin hükme uymasını istiyorsunuz. Bak, hüküm veriyorsun. Ondan sonra da herkesin buna uymasını istiyorsun. Olur mu?" dedi.

"66 MİLYAR KREDİNİN 20 MİLYARI ESKİ KREDİ BORÇLARINA ÖDENMİŞ. BUNU SÖYLÜYOR MUSUN?"

Cem Küçük'ün "Raporu okumadığın için, masada bizimle otursan anlayacaksın" sözlerine yanıt veren Tayyar, "BDDK raporu, MASAK raporu, ben bunların hepsini okudum ama BDDK raporuyla ilgili de yanlış bilgi veriyorsun" diyerek tepkisini sertleştirdi.

Küçük'ün raporlardaki bir ayrıntıyı bilinçli olarak gizlediğini ima eden Tayyar, "BDDK raporu da MASAK raporu da bir kutsal metin değildir. Burada açık açık söylüyorsun, itiraz ediyorum. 66 milyar diyorsun. 66 milyar kredi çekmiş, orada raporda yazıyor. 20 milyarı eski kredi borçlarına karşılık ödenmiştir diyor. Bunu söylüyor musun?" diye sordu.