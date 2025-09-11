Şamil Tayyar Beştepe'deki Habertürk kavgasını anlattı: "Yargının tanrısı" bile engelleyememiş

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" suçlaması ile Can Holding'e soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konulurken TMSF kayyum olarak atandı.

ŞAMİL TAYYAR BEŞTEPE'DEKİ HABERTÜRK KAVGASINI ANLATTI

Sabah saatlerinde yapılan operasyonla ortaya çıkan soruşturmanın AKP'li Şamil Tayyar, "operasyonu engellemek için son günlerde kendini paralayanların gücünün yetmediğini" söyledi.

Günler öncesinden bilindiği mesajını veren Tayyar, "çok kişinin" araya girdiğini ifade etti.

Operasyonu "yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon" olarak tanımlayan Şamil Tayyar, "‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü. ‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı." dedi.

"YARGININ TANRISI" BİLE ENGELLEYEMEMİŞ

"254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla" suçlanan Can Holding'in "suç örgütü kurmak" ile suçlanan sahiplerinin de soruşturmayı önceden bildiğini ima eden Tayyar, şu sözleri paylaştı:

"Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı."

Tayyar'ın ‘yargının tanrısı’ dediği ismin kim olduğu merak uyandırırken paylaşımındaki tutuklu avukat Rezan Epözdemir detayı akıllara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile girdikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek polemiğini getirdi.

Rezan Epözdemir dosyasına ilişkin paylaşım yapan Şamil Tayyar şunları söylemişti:

"Rezan Epözdemir sorgusu ciddi bir krize dönüşmek üzere. Şüpheli, ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemiyor. Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Başsavcıyı yalnız bırakmayın."

Akın Gürlek'e Saray'dan baskı yapıldığını öne süren Şamil Tayyar'a destek “Neden bu panik, Ankara’daki bazı çevrelerde neden bu telaş? İster iktidara yakın, hatta iktidarın merkezinde yer alan hatlarda olsun; isterse muhalefetin hatlarında…” diyen Metin Külünk'ten gelirken Uçum'a yakın isimlerden Mehmet Çek, Tayyar için "Operasyonel aparat" ifadelerini kullanmıştı.