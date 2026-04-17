Kahramanmaraş'ta bir eğitim kurumunu hedef alan silahlı saldırının ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik hukuki süreçler devam ediyor. Medyaya yansıyana göre, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, saldırının ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma kapsamına alındı.

GÖZALTI VE YAKALAMA KARARI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, başlatılan inceleme sonucunda Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak Gergerlioğlu'nun yurt dışında olduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuya ilişkin adli makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi. Soruşturmanın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı incelemeler kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetmiş, olayın ardından kamuoyunda büyük infial yaşanmıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar da mercek altına alınmıştı.