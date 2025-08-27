Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Salihiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Salihiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.
Yangın ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve olası yeniden alevlenmelerin önlenmesi için bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)