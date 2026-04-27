Sakarya'da nehre düşen 10 yaşındaki Ahmet 7 gündür aranıyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken Sakarya Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Ahmet İdris'i arama çalışmaları, AFAD, kurbağa adamlar ve çok sayıda personelin katılımıyla 7. gününde botlar ve dron desteğiyle sürdürülüyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri kenarında balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düşen 10 yaşındaki Irak uyruklu Ahmet İdris'i arama çalışmaları bugün 7. gününe girdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

21 Nisan saat 16.30 sıralarında Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkiinde meydana gelen olayda, Ahmet İdris ve bir akrabası oltalarına takılan balığı çıkarmaya çalışırken çocuk dengesini kaybederek nehre düşmüştü. Hızlı akıntıya kapılarak gözden kaybolan çocuğun bulunması için olay anından itibaren kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütülüyor.

sakartayuas-001.jpg

ARAMA ÇALIŞMALARI DETAYLANDIRILDI

JAK ekiplerinin önceki gün gerçekleştirdiği Karasu bölgesindeki geniş çaplı taramanın ardından ekipler, bugün sabahın erken saatlerinde arama faaliyetlerine yeniden hız verdi. Çalışmalar kapsamında AFAD, Sakarya İtfaiyesi ve polis ekiplerinden oluşan 15 uzman personel görev yaparken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar da arama çalışmalarına destek veriyor. Arama faaliyetlerinde 3 bot ve 2 dron kullanılarak nehir yüzeyi ve su altı detaylı şekilde taranıyor.

6 yaşındaki çocuk nehirde kayboldu! "Balığı almak için iple suya sarkıtıldı" iddiası6 yaşındaki çocuk nehirde kayboldu! "Balığı almak için iple suya sarkıtıldı" iddiası

AİLENİN UMUTLU BEKLEYİŞİ

Ekipler nehirde arama çalışmalarını sürdürürken, küçük Ahmet'in yakınlarının bölgedeki endişeli ve umutlu bekleyişi devam ediyor. (DHA)

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Son Dakika | Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı!
Son Dakika | Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı!
Almanya'dan gelen Başak otel odasında ölü bulundu! "Beni kaçırmaya çalışıyorlar" diye yardım istemiş
Almanya'dan gelen Başak otel odasında ölü bulundu! "Beni kaçırmaya çalışıyorlar" diye yardım istemiş
Ankara’da, kontrollü yıkımda bariyer devrildi: 3 yaralı
Ankara’da, kontrollü yıkımda bariyer devrildi: 3 yaralı