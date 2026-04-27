Sakarya'da nehre düşen 10 yaşındaki Ahmet 7 gündür aranıyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri kenarında balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düşen 10 yaşındaki Irak uyruklu Ahmet İdris'i arama çalışmaları bugün 7. gününe girdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

21 Nisan saat 16.30 sıralarında Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkiinde meydana gelen olayda, Ahmet İdris ve bir akrabası oltalarına takılan balığı çıkarmaya çalışırken çocuk dengesini kaybederek nehre düşmüştü. Hızlı akıntıya kapılarak gözden kaybolan çocuğun bulunması için olay anından itibaren kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DETAYLANDIRILDI

JAK ekiplerinin önceki gün gerçekleştirdiği Karasu bölgesindeki geniş çaplı taramanın ardından ekipler, bugün sabahın erken saatlerinde arama faaliyetlerine yeniden hız verdi. Çalışmalar kapsamında AFAD, Sakarya İtfaiyesi ve polis ekiplerinden oluşan 15 uzman personel görev yaparken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar da arama çalışmalarına destek veriyor. Arama faaliyetlerinde 3 bot ve 2 dron kullanılarak nehir yüzeyi ve su altı detaylı şekilde taranıyor.

AİLENİN UMUTLU BEKLEYİŞİ

Ekipler nehirde arama çalışmalarını sürdürürken, küçük Ahmet'in yakınlarının bölgedeki endişeli ve umutlu bekleyişi devam ediyor. (DHA)