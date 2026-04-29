Sakarya'da maske takıp yol keserek para isteyen kişilere suçüstü!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, maske takarak vatandaşların yolunu kesip para istedikleri iddia edilen 5 şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Olay, 27 Nisan gecesi Arifbey Mahallesi Şehit Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir erkek öğrenci yurdu çevresinde meydana geldi. Maskeli 5 kişinin çevreyi rahatsız ettiği yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bölgeye intikal etti. Polis aracını fark ederek kaçmaya çalışan Y.R.A., E.G., Y.A.D., E.Ç. ve M.A.B. isimli şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen kan dondurdu! Mesajları olayın boyutunu ortaya çıkardı

3 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis merkezine başvuran 3 vatandaş, şüphelilerin yollarını kestiğini ve kendilerinden zorla para talep ettiklerini beyan ederek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri halen devam ediyor. (AA)