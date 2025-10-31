Sakarya'da IŞİD operasyonu
Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
IRAK UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin terör örgütü içerisnde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Irak uyruklu 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
