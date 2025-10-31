Sakarya'da IŞİD operasyonu

Yayınlanma:
Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

sakarya.jpg

IRAK UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin terör örgütü içerisnde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Irak uyruklu 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

sakarya-teror-orgutu-isid-operasyonu.jpg

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

