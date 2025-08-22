Sakarya'da bir kadın boşanma aşamasındaki erkek tarafından vuruldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Enes S. (32), saat 20.00 sıralarında hastaneye gelerek nöbetçi eczane personeli olan eşi Y.G.S. (29) ile görüşmek istedi.

Hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme girişinden içeri giren Enes S., eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabancayla Y.G.S.’yi karın bölgesinden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan kadın için sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Olayı duyan güvenlik personeli ve hastanede görevli polisler saldırgana müdahale ederek Enes S.’yi yakaladı.

Ağır yaralanan Y.G.S., hastanedeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Zanlı Enes S. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Serdivan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ardından işlemleri için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.