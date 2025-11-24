Şair ve yazar Osman Bozkurt yaşamını yitirdi

BirGün'de yer alan habere göre, Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair ve yazar Osman Bozkurt, bu sabah (24 Kasım 2025) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Osman Bozkurt, 1956 yılında Ardanuç’ta dünyaya geldi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Fikirlerinden dolayı 12 Eylül 1980 Askeri Rejimi'nin mağdurları arasında yer alan Bozkurt, üç ayrı davadan toplam 27 ay tutuklu kaldıktan sonra aklanmıştı.

EDEBİYAT DÜNYASINDAKİ YERİ VE ÖDÜLLERİ

Eserlerinde insan, doğa, barış ve özgürlük temalarını işleyen Bozkurt’un şiir, öykü, inceleme, deneme-eleştiri, söyleşi ve biyografi türlerinde yayımlanmış 17 eseri bulunuyordu. Şiirleri İngilizce, Romence, Rusça, Kırgızca, Hintçe ve İspanyolca olmak üzere altı farklı dile çevrilmişti.

Yazar, Kar Edebiyat Dergisi tarafından "Şaire ve şiire vefa" ödülüne, Romanya’da yayımlanan şiir kitabıyla Uluslararası "Olt Nehrinin Gökleri" ödülüne ve Dragos Vranceanu Vakfı Onur ödüllerine değer görülmüştü.

Bozkurt'un cenazesi, 25 Kasım Salı günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bozkurt, İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve Edebiyatçılar Derneği üyesiydi.

YAYIMLANAN ESERLERİ

ŞİİR: Kumdaki Resim, Düşlerin Gölgesi, Üzerime Yağıyorsun, Günler Dilsiz, Düşlerin Fısıltısı

DENEME: Değiniler, Göçebe Yazılar, Bahane

SÖYLEŞİ: Umutlu Söyleşiler

ÖYKÜ: Buluşma

BİYOGRAFİ: Bir Portre AFŞAR TİMUÇİN

ANTOLOJİ: Şiir Evreni (Yaşayan Romanyalı Şairler Seçkisi)

İNCELEME: Edebiyatımızda Ruşen Hakkı

ORTAKLI ESERLERİ

Çağdaş Romen Şairleri Antolojisi (Antoloji, Nisan 2011 Artshop Yayınları),

Güngör Gençay’ın Ardından (Biyografi, Eylül 2013 Usar Yayınları),

60. Sanat Yılında BÜLENT HABORA (Biyografi, 2014 Yar Yayınları),

Öykücü Metin İlkin’in Öyküsü (Biyografi, 2014 Usar Yayınları)