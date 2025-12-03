Sahte rapor ve reçete operasyonu: Kanser ilacı temin etmişler

Yayınlanma:
Kayseri merkezli düzenlenen operasyonda, tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyip, yüksek maliyetli kanser ilaçları temin ederek kamuyu 88 milyon 591 bin TL zarara uğrattığı tespit edilen aralarında eczacıların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, büyük bir dolandırıcılık şebekesini çökertti.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçeteler düzenleyerek yüksek maliyetli kanser ilaçları temin eden bir şebekeyi tespit etti. Bu yasa dışı faaliyetler sonucunda kamu, 88 milyon 591 bin TL zarara uğratıldı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında aralarında eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarının olduğu 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler şunlardır: E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34) ve E.S. (34).

Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda, çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçundan emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

