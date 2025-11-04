Sahte borsa çetesine 7 ilde operasyon: 457 milyon liralık vurgun

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte borsa uygulaması üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebekeyi takibe aldı. Yürütülen çalışmaların ardından Aydın merkezli olmak üzere İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.M.K., E.B.K., T.Ç., U.Ş., E.Y.S., H.S., Ş.S., R.M., M.A., R.C., R.A., V.E. ve A.B.K. isimli 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilenler arasında 22 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 3 harici harddisk, 23 sim kart, 2 tablet ve toplam 54 dijital materyal bulunduğu bildirildi.

13 GÖZALTINDAN 12'Sİ 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.M.K., E.B.K., T.Ç., U.Ş., E.Y.S., H.S., Ş.S., R.M., M.A., R.C., R.A. ve V.E. olmak üzere 12 kişi, 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında firari durumda olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

27 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Operasyonun mali boyutuna ilişkin yapılan incelemeler, dolandırıcılığın büyüklüğünü ortaya koydu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında gerçekleştirdiği şüpheli işlem hacminin toplam 457 milyon TL olduğu tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda şu ana kadar şebeke tarafından dolandırılan 27 mağdurun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.