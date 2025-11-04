Sahte borsa çetesine 7 ilde operasyon: 457 milyon liralık vurgun

Sahte borsa çetesine 7 ilde operasyon: 457 milyon liralık vurgun
Yayınlanma:
Aydın merkezli 7 ilde, internet üzerinden sahte bir borsa uygulaması kullanarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 457 milyon TL'ye ulaştığı belirlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte borsa uygulaması üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebekeyi takibe aldı. Yürütülen çalışmaların ardından Aydın merkezli olmak üzere İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.M.K., E.B.K., T.Ç., U.Ş., E.Y.S., H.S., Ş.S., R.M., M.A., R.C., R.A., V.E. ve A.B.K. isimli 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilenler arasında 22 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 3 harici harddisk, 23 sim kart, 2 tablet ve toplam 54 dijital materyal bulunduğu bildirildi.

aydin-7-ilde-sahte-borsa-uygulamasiyla-998419-296218.jpg

13 GÖZALTINDAN 12'Sİ 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.M.K., E.B.K., T.Ç., U.Ş., E.Y.S., H.S., Ş.S., R.M., M.A., R.C., R.A. ve V.E. olmak üzere 12 kişi, 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında firari durumda olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

27 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Operasyonun mali boyutuna ilişkin yapılan incelemeler, dolandırıcılığın büyüklüğünü ortaya koydu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında gerçekleştirdiği şüpheli işlem hacminin toplam 457 milyon TL olduğu tespit edildi. Yapılan analizler sonucunda şu ana kadar şebeke tarafından dolandırılan 27 mağdurun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Hakkari'de hayvan katliamı: Yüzlerce hayvan canlı canlı gömüldü
Yüzlerce hayvan canlı canlı gömüldü
Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!
Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!
Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi
Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi