Sahte belge ile 200 milyonluk arsalara çökecekti! Serbest bırakıldı

Yayınlanma:
Samsun'da E.Ş. isimli şahıs, Hollanda'da emniyet müdürlüğü yapan 57 yaşındaki Ümit A, adına sahte vekaletname düzenledi. Ümit A'nın 200 milyon lira değerindeki arsalarının rayiç bedeli bilgisini belediyeden alan şahıs, yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, Hollanda’da emniyet müdürü olarak görev yapan 57 yaşındaki Ümit A’nın babasından miras kalan yaklaşık 200 milyon lira değerindeki arsaların rayiç bedelini öğrenmek için Atakum Belediyesi’ne gitmesiyle ortaya çıktı.

Belediyedeki görevli memur, söz konusu bilgilerin 28 Ağustos’ta bir vekaletnameyle gelen kişiye verildiğini söyledi. Evrakların örneğini inceleyen Ümit A, belgede E.Ş. adına düzenlenmiş bir vekaletname bulunduğunu fark etti.

Durumu polise bildiren Ümit A, böyle bir kişiyi tanımadığını belirterek şikâyetçi oldu. Polis, noterle görüşüp belgenin aslına ulaştı. Yapılan incelemede böyle bir evrakın bulunmadığı ve sahte olarak düzenlendiği anlaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli E.Ş, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

