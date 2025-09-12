Sahte alkol can aldı: 7 ay yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı

Sahte alkol can aldı: 7 ay yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı
Yayınlanma:
Sakarya'da sahte alkolden zehirlendikten sonra 7 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zafer Seymen hayatını kaybetti.

Sakarya’da aldığı sahte alkolden zehirlendikten sonra 7 aydır yoğun bakımda tedavi gören 34 yaşındaki 2 çocuk babası Zafer Eymen hayatını kaybetti.

sahte-alkolden-zehirlendi-7-aydir-surdu-909132-270135-1.jpg

ALKOL ALDIKTAN SONRA FENALAŞTI

Zafer Seymen, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 7 ay önce alkol almıştı. Ancak Seymen bir süre sonra fenalaştı.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Rahatsızlanan Seymen kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Seymen’in sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Seymen yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

7 AYLIK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Yoğun 7 aydır tedavisi süren 2 çocuk babası Seymen dün (11 Eylül) öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Seymen’in bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

