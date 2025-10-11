Şahkulu Sultan Dergâhı’nda 5. Kitap Günleri başlıyor

Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünün 650 yıldır yaşatıldığı Şahkulu Sultan Dergâhı, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Geleneksel Şahkulu Sultan Kitap Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. 15-19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, dergâhın tarihi atmosferinde yayınevleri, yazarlar, akademisyenler, ozanlar ve sanatseverleri bir araya getirecek.

Etkinliğin açılışı 15 Ekim saat 11.00’de yapılacak, ardından 12.00-13.00 saatleri arasında lokma sunumu gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek etkinlik boyunca çeşitli söyleşiler, imza günleri, konserler ve sergiler düzenlenecek.

EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE DÜNYASINDAN İSİMLER BULUŞUYOR

Bu yılki kitap günlerinde Haydar Ergülen, Zeynep Oral, Adnan Özyalçıner, Mustafa Köz, Erdoğan Aydın, İbrahim Varlı, Prof. Dr. Şükrü Aslan, Prof. Dr. Fahri Maden, Doç. Dr. Cemal Salman gibi birçok değerli isim yer alacak.

Yazarlar ve akademisyenler, Türkiye’nin toplumsal meselelerinden Alevi-Bektaşi inanç sistemine kadar geniş bir yelpazede konuşmalar yapacak.

OZANLARDAN DEYİŞ VE TÜRKÜ DİNLETİLERİ

Etkinlikte ayrıca Ali Ekber Eren, Adnan Kılıç, Erencan Çelik, Bahar Doğan, Cem Culha, Kutsal Evcimen ve Merdan Güzelgün gibi ozanlar, dinletilerle türkülerin ve deyişlerin tınısını ziyaretçilere aktaracak.

ALEVİLİK – BEKTAŞİLİK FOTOĞRAF SERGİSİ

Aynı zamanda yazar ve fotoğraf sanatçısı olan Rıza Oylum’un “Alevilik – Bektaşilik Fotoğraf Sergisi” de fuar boyunca Meydan / Muhabbet Evi bölümünde sanatseverlerle buluşacak.

“BİR HARF ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM…”

Etkinliği organize eden Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı, davet metninde Hz. Ali’nin “Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum”, Hacı Bektaş Veli’nin “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözlerine yer vererek, “Bu aydınlık sözlerin ışığında tüm dostlarımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.