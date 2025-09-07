Sağlık çalışanlarının iş güvencesi ortadan kalkıyor

Yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, söz konusu yönetmeliğin sağlık çalışanları ile hastaları karşı karşıya getirebileceği uyarısında bulundu.

Aile sağlığı merkezi hekim, ebe ve çalışanlarının üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' hakkında uyarılarda bulundu.

saglikcalisanlari.jpg

Yönetmelik ile sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik hukuki ve idari kılıf hazırlandığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Bilimsel gerçeklerle ilgisi olmayan, objektiflikten uzak değerlendirme kriterleri özellikle “hasta memnuniyeti” gibi keyfi performans ölçütleri hekimleri, ebeleri ve hemşireleri değersizleştirmekte, mesleki itibarlarını zedelemektedir. Verilen hizmetin kalitesi, memnuniyet anketleriyle değil, bilimsel veriler ve sağlık göstergeleri üzerinden değerlendirilmelidir” dedi.

YARGININ İPTAL ETTİĞİ UYGULAMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Bu yaklaşımın halk sağlığını öncelemekten çok, siyasi çıkar sağlamaya yönelik olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Mehlepçi, daha önce yargı tarafından iptal edilen uygulamaların, yeni yönetmelik düzenlemeleriyle tekrar gündeme getirildiğine dikkat çekti.

Söz konusu düzenlemenin, sağlık emekçilerini yeniden hastalarıyla karşı karşıya getirme tehlikesi barındırdığını da ifade eden Dr. Ahmet Mehlepçi, düzenlemenin derhal geri çekilmesini talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

