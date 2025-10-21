Sağlık Bakanlığına 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak

Sağlık Bakanlığına yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, 2026 yılında Sağlık Bakanlığına toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak. Alım kontenjanlarında ağırlık doktor ve uzman doktor kadrolarına verildi.

PERSONEL DAĞILIM ŞEKLİ BELİRLENDİ

Alınacak toplam 26 bin 673 personelin büyük bir kısmı doktor kadrolarından oluşuyor. Kontenjan dağılımına göre, 22 bin 983 uzman doktor ve 3 bin 652 doktor alımı yapılacak.

Bunun yanı sıra, diğer sağlık personeli kadroları için de alımlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer sağlık teknikeri ve diyetisyen istihdam edilecek.