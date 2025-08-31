Sağlık Bakanlığı velileri uyardı!

Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığı, yarın başlayacak olan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum eğitimleri öncesinde velilere uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, yarın 'uyum' eğitimleri başlayacak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin velilerine uyarıda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, ilk zilin, 1 Eylül'de 'uyum' eğitimleri için çalacağı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Bu eğitimlerin amacı çocukların okula adaptasyon sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi. Çünkü tatil sonrası okula dönüş süreci, özellikle küçük yaştaki çocuklarda ayrılık kaygısını tetikleyerek uyum sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Bu süreçte ailenin tutumu ve okul ile iş birliği içerisinde hareket etmesi ise çocuğun psikolojisi açısından büyük önem taşıyor."

"BU İFADELER KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR"

Okula yeni başlayan çocukların herhangi bir uyum problemi yaşamaları durumunda sınıfındaki ve çevrelerindeki diğer çocuklarla kıyaslanmaması gerektiğini vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğun benliğine zarar verebilecek olan 'ağlarsan sana kötü çocuk derler', 'seni okula almazlar', 'seni bebeklerin gittiği sınıfa alırlar' vb. ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Çocukların alıştıkları aile ortamından çıkarak düzenli, kurallı bir yapıya adım atması ve ayrılık kaygısı; birtakım zorluklara neden olabilmektedir. Bazı çocuklar okula kolayca uyum sağlarken, bazılarının alışması zaman alabilir. Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarını anlamaları, duygularını kabul etmeleri ve onları desteklemeleri sürece olumlu katkı sağlamaktadır."

bakanlik.webp

"GÜVEN DUYGUSUNU PEKİŞTİRMELİDİR"

Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin zihnine okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuyla ilgili olumlu bir görüntünün yerleşmesinin, süreci kolaylaştıran etkenler arasında olduğu işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bunun için ebeveynlerce çocuklara okul anlatılırken olumlu ifadeler kullanılmalı; okulda çocukların hoşuna gidecek etkinliklerin yapıldığı, oyunlar oynandığı, okulun yeni arkadaşlar edinilebilecek özel bir yer olduğu vurgulanmalıdır. Aileler çocuklarının yanında öğretmen, okul ve sınıf ortamı gibi konularda olumsuz konuşmalar yapmamalıdır. Okula uyum sürecinde aileler, çocuklarına öğretmenlerini tanıtarak onlara güven duymalarını sağlamalı, aynı şekilde okula gidiş ve geliş sürecinde eşlik ederek çocuklarında güven duygusunu pekiştirmelidir. Bu süreçte ailelerin, öğretmen ve okul yönetimi ile iş birliği içerisinde olması önemlidir. Aileler, öğretmenler tarafından açıklanan programa uyum sağlamalı; çocuklar günlük düzen (gidiş-geliş saatleri, beslenme, sınıf ortamı, oyunlar, etkinlikler vb.) hakkında önceden bilgilendirilmelidir. Tatil sonrası okula başlama kaygısının azaltılması için çocukları sevdikleri spor aktivitelerine yönlendirmek, kuralları kademeli olarak uygulamak ve aşırı sınırlayıcı olmamak da bu sürecin başarıyla geçirilmesi için etkilidir."

Kaynak:DHA

