Sağlık Bakanlığı velileri uyardı!

Sağlık Bakanlığı, yarın 'uyum' eğitimleri başlayacak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin velilerine uyarıda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, ilk zilin, 1 Eylül'de 'uyum' eğitimleri için çalacağı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Bu eğitimlerin amacı çocukların okula adaptasyon sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi. Çünkü tatil sonrası okula dönüş süreci, özellikle küçük yaştaki çocuklarda ayrılık kaygısını tetikleyerek uyum sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Bu süreçte ailenin tutumu ve okul ile iş birliği içerisinde hareket etmesi ise çocuğun psikolojisi açısından büyük önem taşıyor."

"BU İFADELER KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR"

Okula yeni başlayan çocukların herhangi bir uyum problemi yaşamaları durumunda sınıfındaki ve çevrelerindeki diğer çocuklarla kıyaslanmaması gerektiğini vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğun benliğine zarar verebilecek olan 'ağlarsan sana kötü çocuk derler', 'seni okula almazlar', 'seni bebeklerin gittiği sınıfa alırlar' vb. ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Çocukların alıştıkları aile ortamından çıkarak düzenli, kurallı bir yapıya adım atması ve ayrılık kaygısı; birtakım zorluklara neden olabilmektedir. Bazı çocuklar okula kolayca uyum sağlarken, bazılarının alışması zaman alabilir. Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarını anlamaları, duygularını kabul etmeleri ve onları desteklemeleri sürece olumlu katkı sağlamaktadır."

"GÜVEN DUYGUSUNU PEKİŞTİRMELİDİR"

Okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin zihnine okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuyla ilgili olumlu bir görüntünün yerleşmesinin, süreci kolaylaştıran etkenler arasında olduğu işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu: