Sağanak yağış sonrası dev kaya parçaları yola yuvarlandı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Türkiye'nin birçok ilinde sağanak yağış etkili oldu. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde de doğu yağışı etkili oldu.

Tokat'ta da sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış sonrası kayalık zeminin yumuşaması nedeniyle Hacıköy–Cambalık köyü yoluna kaya parçaları yuvarlandı.

YUMUŞAYAN ZEMİNDEN KAYA PARÇALARI YOLA YUVARLANDI

Tokat’ın Reşadiye ilçesine etkili olan yağış sonrası Hacıköy–Cambalık köyü yolu güzergahında kayalık bölgelerde zemin yumuşadı.

kayalık zeminden kopan taş ve kaya parçaları yola yuvarlandı.

Yoldaki kaya ve taş parçaları nedeniyle sürücüler, güçlükle ilerledi.

Dev kaya parçalarının yola yuvarlanması nedeniyle sürücülerde herhangi bir yaralanma veya araçlarda hasar durumunun oluşmadığı bildirildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)