Son Dakika | Hatay'da okullara sağanak tatili

Son Dakika | Hatay'da okullara sağanak tatili
Yayınlanma:
Hatay'ın Antakya ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. 9'u çocuk 32 kişi kurtarılırken, Antakya'da okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Antakya'da eğitime 1 gün ara verildi.

MAHSUR KALAN 32 KİŞİ KURTARILDI

Sağanak nedeniyle 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk toplam 32 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, 170 personelle Antakya'da 110 bölgede, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde de yağıştan etkilenen noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yürüttü.

ANTAKYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Hatay Valiliği, yoğun yağış nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle yarın Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

