Son Dakika | Hatay'da okullara sağanak tatili

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Antakya'da eğitime 1 gün ara verildi.

Hatay’da sağanak hayatı felç etti!

MAHSUR KALAN 32 KİŞİ KURTARILDI

Sağanak nedeniyle 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk toplam 32 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, 170 personelle Antakya'da 110 bölgede, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde de yağıştan etkilenen noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yürüttü.

ANTAKYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Hatay Valiliği, yoğun yağış nedeniyle Antakya ilçesinde okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle yarın Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

(AA)