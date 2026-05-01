Öğrencilerin şakalaşması kötü bitti: Ağrı'da KYK yurdu tahliye edildi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, KYK'ya bağlı C Blok'ta gece saatlerinde yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Açıklamaya göre, yurtta oluşan yoğun koku nedeniyle bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. AFAD ve doğal gaz ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.

BİBER GAZINI MERAK ETTİLER

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, olayın iki öğrencinin biber gazını merak ederek koridora sıkmasından kaynaklandığı belirlendi.

ASTIM HASTASI ÖĞRENCİLER KONTROL EDİLDİ

Kokudan etkilenen astım hastası öğrencilerin sağlık kontrolleri yapıldı. Durumlarının iyi olduğu anlaşılınca gece yarısı yurda dönüşleri sağlandı. Yetkililer, yurtta normal işleyişin devam ettiğini bildirdi.

(AA)