Öğrencilerin şakalaşması kötü bitti: Ağrı'da KYK yurdu tahliye edildi
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, KYK'ya bağlı C Blok'ta gece saatlerinde yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.
BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Açıklamaya göre, yurtta oluşan yoğun koku nedeniyle bina tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. AFAD ve doğal gaz ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.
BİBER GAZINI MERAK ETTİLER
Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, olayın iki öğrencinin biber gazını merak ederek koridora sıkmasından kaynaklandığı belirlendi.
ASTIM HASTASI ÖĞRENCİLER KONTROL EDİLDİ
Kokudan etkilenen astım hastası öğrencilerin sağlık kontrolleri yapıldı. Durumlarının iyi olduğu anlaşılınca gece yarısı yurda dönüşleri sağlandı. Yetkililer, yurtta normal işleyişin devam ettiğini bildirdi.
(AA)