Adana'da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi’nde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

ZİNCİRLEME KAZA

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 BFL 527 plakalı otomobil, T.A. yönetimindeki 01 AVJ 096 plakalı cip ve Yakup Ağca idaresindeki 01 BBM 259 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gülseren Ağca, T.A., Y.A., M.A. ve T.A., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Gülseren Ağca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer dört yaralının tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)