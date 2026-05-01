Adana'da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

Yayınlanma:
Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobil ile iki cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 64 yaşındaki Gülseren Ağca hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi’nde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

ZİNCİRLEME KAZA

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 BFL 527 plakalı otomobil, T.A. yönetimindeki 01 AVJ 096 plakalı cip ve Yakup Ağca idaresindeki 01 BBM 259 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu.

Alacak verecek kavgası cinayetle bitti! Kavga ettikleri kişileri araçla ezdilerAlacak verecek kavgası cinayetle bitti! Kavga ettikleri kişileri araçla ezdiler

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gülseren Ağca, T.A., Y.A., M.A. ve T.A., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

14 yaşındaki kızın cesedi aracında bulunmuştu! Olayın perde arkası kan dondurdu14 yaşındaki kızın cesedi aracında bulunmuştu! Olayın perde arkası kan dondurdu

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Gülseren Ağca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer dört yaralının tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
Son Dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme yasalaştı!
Son Dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme yasalaştı!
Son Dakika | İstanbul'da toplu taşımaya 1 Mayıs engeli
Son Dakika | İstanbul'da toplu taşımaya 1 Mayıs engeli