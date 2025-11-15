Sağanak vurdu: Mardin'de sokaklar göle döndü

Yayınlanma:
Mardin'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle sokaklar göle dönerken bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

Mardin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı. Taşkın sonucu tarım arazileri sular altında kalırken, kentteki bazı yollar da göle döndü.

Merkez ve ilçelerinde gece ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. mardinde-saganak-dereler-tasti-yollar-1016570-301597.jpg

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı.

mardinde-saganak-dereler-tasti-yollar-1016572-301597.jpg​​​​​​​

mardinde-saganak-dereler-tasti-yollar-1016574-301597.jpg

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bazı cadde ve sokaklar, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kızıltepe ile Artuklu ilçelerinde zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.​​​​​​​mardinde-saganak-dereler-tasti-yollar-1016577-301597.jpg​​​​​​​

Kızıltepe ilçesi kırsalında da bazı dereler taştı. İlçeye bağlı kırsal Örencik Mahallesi'nde taşan dere ile beraber tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

