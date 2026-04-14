Safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı

Yayınlanma:
Bingöl’de, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu Bingöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan hastanın safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı.

Kentte yaşayan S.T., karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle Bingöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde yoğun taş birikimi tespit edilen hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından laparoskopik kolesistektomi (kapalı ameliyat) yöntemiyle ameliyata alındı. Ameliyatta, hastanın safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı.

"İLK KEZ BİR SAFRA KESESİNDE BU KADAR ÇOK SAYIDA TAŞLA KARŞILAŞTIM"

Doktorlar bile inanamadı: Midesinden tam 500 gram metamfetamin çıktıDoktorlar bile inanamadı: Midesinden tam 500 gram metamfetamin çıktı

Op. Dr. Mustafa Yiğit, ameliyatı anlatarak, “Meslek hayatım boyunca birçok operasyonda yer aldım ama ilk kez bir safra kesesinde bu kadar çok sayıda taşla karşılaştım. Hastamızı şifayla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyorum” dedi.

Başhekim Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise “Hastanemizde özellikli ameliyatlar artarak devam ediyor. Bu konuda hekimlerimiz ve yönetimimiz koordineli bir şekilde çalışmakta ve vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmeti verme noktasında son derece titiz davranmaktadır” diye konuştu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı