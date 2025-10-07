Safi Arpaguş'un tercihleri ortalığı karıştırdı: Diyanet de ayağa kalkar

Yayınlanma:
Ali Erbaş'tan görevi devralan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un tercihleri ortalığı karıştırdı. Erbaş'ın ekibinin tasfiyesi konuşulurken Arpaguş'un Din İşleri Yüksek Kurulu'na birinci sıradan değil de 22'inci sıradan tercih yapması "O zaman adalet de Diyanet’te ayağa kalkar” yorumu yaptırdı.

Ali Erbaş'ın tartışmalarla dolu 8 yıllık başkanlık devrinin sonunda görevi devralan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kuruma müdahaleleriyle konuşulmaya başlandı.

Arpaguş’un teklifi ile 16 kişilik Din İşleri Yüksek Kurulu’na yapılan atamalarda 156 ile en fazla oyu alan aday yerine 86 oy alan kişi tercih edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o atama kararını onayladı.

SAFİ ARPAGUŞ'UN TERCİHLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş dönemine ait kadroların büyük ölçüde görevden alınmasıyla gündeme gelmiş yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tartışmalı kadro kararları ile ilk net hamlesini yapmıştı.

3 Temmuz’da yapılan Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri için tercih seçimleri ataması yapılan isimlerin aldığı oylarla bir kez daha gündeme geldi. Diyanet’in üst düzey isimleri ile 81 il müftüsü ve ilahiyat fakültesi dekanları 24 adayı belirledi.

safi-arpagusun-tercihleri-ortaligi-karistirdi-diyanet-de-ayaga-kalkar-3.jpg

Arpaguş, 78-156 arasında oy alan 24 isimden 12’sini seçti, 4 kişi de üniversite kontenjından belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu listeyi onayladı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 156 ile en fazla oyu alan Diyanet’te uzman Hüseyin Arı listede yer almadı. Arı’nın yerine 86 oy alan 22’nci sıradaki Lokman Arslan tercih edildi.

safi-arpagusun-tercihleri-ortaligi-karistirdi-diyanet-de-ayaga-kalkar.jpg

Beş yılda bir seçim yapılan kurul üyelikleri için en fazla oyu alan kişi hem oy verenlere saygı hem de adalet gereği mutlaka üye seçiliyordu. Diyanet tarihinde ilk defa en fazla oyu alarak birinci olan kişi kurula giremedi.

"DİYANET DE AYAĞA KALKAR"

Başkanlık kaynakları, “Herkes yeni başkandan umutluydu ama bu seçimde adalet zedelendi. Ali Erbaş kurumdan helallik bile isteyemeden gitti. Yeni üyeler istifa etmeli. O zaman adalet de Diyanet de ayağa kalkar” yorumu yaptı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, dinî konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olarak kabul ediliyor ve aldığı karar, verdiği mütalaa ve fetvalar dini referans kabul ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

