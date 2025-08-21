Sabah gazetesinde istifa depremi: Nazif Karaman görevinden ayrıldı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yönetim kadrosunda istifa haberi geldi. Gazetenin haber müdürlüğü görevini yöneten Nazif Karaman, çalışanlara gönderdiği mesajında görevinden ayrılma kararını, “gazete yönetimiyle karşılıklı anlaşarak” verdiklerini ifade etti.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre; Karaman’ın istifasında, İstanbul’da yargı alanında yaşanan son gelişmelerin etkili olduğu öne sürülüyor.

Nazif Karaman’ın çalışanlara gönderdiği mesaj şu şekilde:

*5 yıldır Sabah Haber müdürlüğü, 3 yıldır da ek olarak verilen Yurt haberler müdürlüğü görevini birlikte yürüttüm. Çok yoruldum. Biraz dinlenmeye, kafamı toplamaya ihtiyacım var.

*Sabah’taki görevlerimden yönetimle de karşılıklı anlaşarak ayrıldım. Döndüğümde nasip olursa Turkuvaz medya bünyesinde farklı bir görevde çalışacağım. Bana 5 yılda 5 cemiyet ödülü kazandıran siz değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

*Bir yönetici için bundan daha gurur verici birşey olamaz. Hepinizi çok seviyorum. Allah gönlünüze göre versin. Sizlerden tek tek helallik istiyorum, benden yana helal olsun. Allah’a emanet olun.