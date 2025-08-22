Saatlerce bekledi yardım gelmeyince kendi imkanlarıyla kurtuldu

Yayınlanma:
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Sürücü, 4 saat sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsün içinde mahsur kalan sürücü, 4 saat sonra kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara kara yolunun Rüştiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl istikametine giden Mehmet U. (28) yönetimindeki 35 AKN 700 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanıp yan durdu.

4 SAAT SONRA KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Kazada yaralanan sürücü araç içinde mahsur kaldı. Yaklaşık 4 saat sonra kendi imkanlarıyla minibüsten çıkan Mehmet U., yol kenarına çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Saat 11.00 sıralarında bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yaralıyı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet U’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

