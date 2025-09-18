Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
Yayınlanma:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 19 Eylül Cuma günü İstanbul'un Avrupa yakasındaki 24 ilçede meydana gelecek planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Megakentte her gün bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanıyor. Yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintilere ilişkin detaylar haberimizde...

İstanbul’un Avrupa yakasındaki 22 ilçede, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) resmi kesinti programına göre belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalarda planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ, her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor. 19 Eylül 2025 Cuma günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

arnavutkoy.jpg

arnavutkoy-2.jpg

arnavutkoy-3.jpg

arnavutkoy-4.jpg

avcilar.jpg

avcilar-2.jpg

avcilar-3.jpg

avcilar-4.jpg

avcilar-5.jpg

bagcilar.jpg

bagcilar-2.jpg

bagcilar-3.jpg

bagcilar-4.jpg

bagcilar-5.jpg

bagcilar-6.jpg

bagcilar-7.jpg

bagcilar-8.jpg

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bahcelievler-3.jpg

bahcelievler-4.jpg

bahcelievler-5.jpg

bahcelievler-6.jpg

bakirkoy.jpg

bakirkoy-2.jpg

bakirkoy-3.jpg

bakirkoy-4.jpg

bakirkoy-5.jpg

basaksehir.jpg

basaksehir-2.jpg

basaksehir-3.jpg

basaksehir-4.jpg

basaksehir-5.jpg

basaksehir-6.jpg

basaksehir-7.jpg

basaksehir-8.jpg

bayrampasa.jpg

bayrampasa-2.jpg

besiktas.jpg

besiktas-2.jpg

beylikduzu.jpg

beylikduzu-2.jpg

beylikduzu-3.jpg

buyukcekmece.jpg

buyukcekmece-2.jpg

buyukcekmece-3.jpg

buyukcekmece-4.jpg

buyukcekmece-5.jpg

buyukcekmece-6.jpg

buyukcekmece-7.jpg

buyukcekmece-8.jpg

buyukcekmece-9.jpg

atalca.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt-3.jpg

esenyurt-4.jpg

esenyurt-5.jpg

esenyurt-6.jpg

esenyurt-7.jpg

esenyurt-8.jpg

esenyurt-9.jpg

esenyurt-10.jpg

esenyurt-11.jpg

esenyurt-12.jpg

eyupsultan.jpg

eyupsultan-2.jpg

eyupsultan-3.jpg

eyupsultan-4.jpg

eyupsultan-5.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

fatih-4.jpg

fatih-5.jpg

fatih-6.jpg

fatih-7.jpg

fatih-8.jpg

fatih-9.jpg

fatih-10.jpg

gaziosmanpasa.jpg

gaziosmanpasa-2.jpg

gungoren.jpg

gungoren-2.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

kagithane-3.jpg

kucukcekmece.jpg

kucukcekmece-2.jpg

kucukcekmece-3.jpg

kucukcekmece-4.jpg

kucukcekmece-5.jpg

kucukcekmece-6.jpg

kucukcekmece-7.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-4.jpg

sariyer-5.jpg

sariyer-6.jpg

sariyer-7.jpg

sariyer-8.jpg

sariyer-9.jpg

sariyer-10.jpg

sariyer-11.jpg

sariyer-12.jpg

sariyer-13.jpg

silivri.jpg

silivri-2.jpg

silivri-3.jpg

silivri-4.jpg

sultangazi.jpg

sultangazi-2.jpg

sultangazi-3.jpg

sultangazi-4.jpg

isli.jpg

isli-2.jpg

isli-3.jpg

zeytinburnu.jpg

zeytinburnu-2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Türkiye
Antalya’da sazlık yangını
Antalya’da sazlık yangını
İki kuzen havuz kazısı sırasında oluşan göçük altında can verdi
İki kuzen havuz kazısı sırasında oluşan göçük altında can verdi