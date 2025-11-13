Mahmut Arıkan'dan Doğu Türkistan mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezini ziyaret etti. Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelelerinden birisi olan '12 Kasım Kuruluş Yıldönümü ve Milli Günü' sebebi ile ziyaret ve destek mesajı veren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şu mesajını verdi:

"HAKLI DAVALARINDA HER DAİM YANLARINDA OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"