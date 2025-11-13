Mahmut Arıkan'dan Doğu Türkistan mesajı

Mahmut Arıkan'dan Doğu Türkistan mesajı
Saadet Lideri Mahmut Arıkan, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Doğu Türkistan halkının yanında olduklarını ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezini ziyaret etti. Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelelerinden birisi olan '12 Kasım Kuruluş Yıldönümü ve Milli Günü' sebebi ile ziyaret ve destek mesajı veren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şu mesajını verdi:

arikan.webp

"HAKLI DAVALARINDA HER DAİM YANLARINDA OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

"Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesindeki önemli dönüm noktalarından biri olan '12 Kasım Kuruluş Yıldönümü ve Milli Günü' münasebetiyle, Doğu Türkistanlı soydaşlarımızla bir araya geldik. Bu samimi buluşma vesilesiyle, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticilerine teşekkür ediyorum. 12 Kasım Milli Günü, Doğu Türkistan halkının özgür yaşama iradesinin en güçlü göstergesidir. Bu özel günde, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, mücadele eden kahramanlarımızı ise şükranla anıyor; haklı davalarında daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak:AA

