Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı: AKP'li Belediye Başkanı Sungur tutuklandı

Yayınlanma:
Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmiş ve AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye personelleri Y.N.Y. ve M.S. ile eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | AKP'li belediye başkanı gözaltına alındıSon Dakika | AKP'li belediye başkanı gözaltına alındı

5 KİŞİYE TUTUKLAMA

Ankara’da gözaltına alınan S.G.Ç. ile birlikte toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen 8 isim, ardından Kırıkkale Adliyesi’ne sevk edildi. Sungur’un da aralarında yer aldığı 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken; 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

AKP Merkez Yürütme Kurulu, hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmişti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

