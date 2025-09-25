Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'ndaki esrarengiz kayboluşu aydınlatılamadı!

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan Rus yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov’dan hâlâ haber alınamıyor.

Kanlıca ile Kuruçeşme arasında düzenlenen ve 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta kaybolan Svechnikov için arama-kurtarma çalışması yapılsa da sonuçsuz kaldı.

Rus yüzücü yarıştan önce sabah otel görüntülendi.

Bir aydır kayıp olan Rus yüzücünün yeni görüntüsü ortaya çıktı. ATV'nin haberine göre; yüzücünün kaybolmadan saatler önceki görüntüsü ortaya çıktı. Svechnikov'un İstanbul Beyoğlu'da kaldığı otelden ayrılırken görüntüsü kayda geçti.

NE OLMUŞTU? KİM NE DEMİŞTİ?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne yazı gönderilerek özel ekip kurulması istenmişti. Kamera kayıtlarının incelenmesi, katılımcıların ve yakınlarının tespiti ile otel ve hastane kayıtlarının araştırılması talimatı da verilmişti.

Svechnikov’la birlikte yarışa katılan Antrenör Aleksi Kazak ve Psikolog Elena Khors tanık olarak dinlemişti.

Nikolai Svechnikov. Fotoğraf: X

Aleksi Kazak kayboluş hakkında şunları söylemişti:

"Saat 10:08’de suya atladık. Yaklaşık 400 metre birlikte yüzdük. Nikolai daha sonra geride kalmaya başladı. Yarış günü alkol almadık. Daha doğrusu bizim yanımızda alkol aldığını görmedik. Bildiğim kadarıyla hastalığı da yoktu."

Psikolog Elena Khors da şöyle konuşmuştu:

"23 Ağustos’ta test yüzüşü için Nikolai ve Aleksi ile bir araya geldik. Daha sonra otellerimize döndük. Yarış günü üçümüz de aynı gemideydik. Start noktasında beraber atladık, bir daha da görmedim. Varış noktasında bekledik ama gelmedi. Daha sonra kayıp olduğunu öğrendik."

BİLEREK BAŞKA YÖNE GİTTİ İDDİASI

Yarışa katılan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu ise Svechnikov’u yarış sırasında yanlış yöne gittiği konusunda uyardığını söylemişti:

"Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere ‘bro bro’ diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona ‘Wrong way’ yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim."

Ancak Şamiloğlu’na göre Svechnikov bu uyarıya kulak asmadı:

"Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama ‘Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma’ der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu. Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi."

KURUMLAR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği, Svechnikov’un yarışa katıldığını doğruladı ve çip sistemiyle takip edildiğini belirtmişti:

“Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800’den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km’lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu’ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov’un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde, şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır. Sahil güvenlik unsurları olayın ardından, parkur çevresinde ve İstanbul Boğazı boyunca arama tarama faaliyetlerine başlamış, ancak şahsa ait bir unsura rastlamamıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”

Yarışmayı düzenleyen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) da yazılı bir açıklama yayımlamıştı:

“Devletimizin tüm güvenlik birimlerinin koordinasyonu ve Türkiye’nin güzide kurumlarının katkısıyla en yüksek güvenlik standartlarında icra edilen yarış sırasında, bir sporcumuzun kaybolması hepimizi derinden üzmüştür. Olayın aydınlatılması için Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleriyle tam iş birliği içinde hareket edilmektedir. TMOK olarak, gelişmeleri şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz.”

Yarışın teknik süreciyle ilgili şu bilgiler paylaşılmıştı: