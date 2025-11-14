Rus savaş uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın Karelya bölgesinde eğitim uçuşu yapan bir Su-30 savaş uçağının düştüğü ve uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın mühimmatsız olduğunu ve yerleşim yerlerinden uzağa düştüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Finlandiya sınırına yakın bir konumda bulunan Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş uçağının düştüğü teyit edildi. Açıklamada, uçakta bulunan iki pilotun da kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık, uçağın mühimmat taşımadığını ve bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada, yerleşim yerlerinden uzak, ormanlık bir alana düştüğünü vurguladı.

rusyanin-karelya-bolgesinde-dusen-savas-1014587-301076.jpg

"SİVİL HALK ZARAR GÖRMEDİ"

Kazanın ardından Karelya Valisi Artur Parfenchikov da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Vali Parfenchikov, kazanın Prionezhsky bölgesinde meydana geldiğini ve olay sırasında bölge sakinlerinden herhangi bir kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

Vali, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Savaş uçağının düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Onlara gerekli yardımı sağlayacağız.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

