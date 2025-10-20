Rojin sorusunu yanıtsız bıraktı: Korumaları öğrencileri tartakladı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün akıllarda bıraktığı soru işaretleri sürüyor. Üniversitede ölümün aydınlatılması talebiyle yapılan eylem sırasında, Rojin ile ilgili soruyu yanıtsız bırakan Rektör Hamdullah Şevli'nin korumaları öğrencileri tartakladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin üzerinden 1 yıldan fazla süre geçti.

Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması talebiyle üniversite kampüsünde eylem yapan öğrenciler, okul arkadaşlarının ölümüne ilişkin Rektör Hamdullah Şevli'ye soru sordu.

Şevli öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakırken rektörün korumaları üniversiteli gençleri darbetti.

ROJİN SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, şüpheli şekilde yaşamını Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması eylem yaptı.

Eylem devam ettiği sırada Rektör Hamdullah Şevli, öğrencilerin yanına geldi.

690x390cc-v-20-10-2025-ogrenciler-rektor-protesto1.jpg

Rojin Kabaiş'in not defteri ortaya çıktı! Soruşturma KKTC ve Portekiz'e uzandıRojin Kabaiş'in not defteri ortaya çıktı! Soruşturma KKTC ve Portekiz'e uzandı

REKTÖRÜN KORUMALARI GENÇLERİ DARBETTİ

MA'da yer alan habere göre; öğrencilerle 10 dakika oturan Şevli’ye öğrenciler sorular sordu. Soruları cevaplamayan Şevli ekibiyle birlikte alanı terk etmek istedi. Bunun üzerine öğrenciler soruların cevaplanmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Şevli olay yerinde uzaklaştı. Bu sırada Şevli’nin korumaları öğrencileri darp etti.

Öğrenciler ardından “Rektör istifa”, “Jin, jiyan, azadî(kadın, yaşam, azadi)” sloganları atarak Rektörlük binasına yürüdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

