Rojin Kabaiş'in not defteri ortaya çıktı! Soruşturma KKTC ve Portekiz'e uzandı

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te Van’da kayboldu. Son olarak Van Gölü kıyısında görülen Rojin’in cansız bedeni 19 gün sonra gölde bulundu. Adli Tıp, ölüm nedeninin "suda boğulma" olduğunu raporladı. Ancak genç kadının göle nasıl ve neden girdiği hâlâ bilinmiyor. İlk etapta “intihar” ihtimali gündeme geldi fakat babasının bir yıllık mücadelesinin sonunda cinayet şüphesi ile soruşturma derinleştirildi.

İKİ ERKEĞİN DNA'SI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan detaylı rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatı Zeynep Demir, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA örneği bulunduğunu açıkladı.

“İlk DNA göğüs bölgesinde, ikinci DNA ise vajinanın iç kısmında tespit edildi” diyen Demir, cinsel istismar şüphesine dikkat çekti.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Ek uzman mütalaası talep edildi

"BİR YILDIR ACI ÇEKİYORUZ"

Van Barosu, daha önce Van ve Diyarbakır’daki Adli Tıp birimlerinde hazırlanan raporların eksik ve hatalı olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ise “Baronun çalışmaları sayesinde gerçekler açığa çıktı. Bir yıldır acı çekiyoruz. Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun, adalet yerini bulsun” dedi.

DEFTERİ ORTAYA ÇIKTI! SORUŞTURMA KKTC'YE UZANDI

Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre; Savcılık, Rojin’in not defterinde bir isim ve bazı şifreler buldu. Bu bilgilerle girilen e-posta hesabında Rojin’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğrenci olan biriyle “flört düzeyinde” yazışmaları olduğu belirlendi. İfadesi alınan bu kişi, sevgili olmadıklarını ve ölümle ilgili bilgisinin bulunmadığını söyledi. Ondan da DNA örneği alındı, ancak sonuçlar henüz çıkmadı.

Rojin

TELEFONU PORTEKİZ'E GÖNDERİLECEK

Rojin’in cep telefonu göl kıyısında bulundu. Van’a 24 Eylül’de gelen Rojin, üç gün sonra kaybolmuştu. Bu süreçte kimlerle görüştüğünü ve telefona bıraktığı bir mesaj ya da video olup olmadığını tespit etmek için cihazın şifresi kırılmaya çalışılıyor. Telefon, bu nedenle Portekiz’e gönderilecek.

ROJİN'İN GOOGLE ARAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Rojin’in e-posta hesabında 27 Eylül 2024 Cuma günü dikkat çeken Google aramaları yapıldığı görüldü. Bunlar arasında “Ölen birinin bankadaki parası nasıl alınır?”, “Cennet nasıl bir yerdir?”, “Otopsi nedir?”, “Cesetler nerede yıkanır?” gibi sorgular yer aldı.

Rojin’in oda arkadaşı, kaybolduğu gün onunla mesajlaştıklarını ve Rojin’in “Sahile gel, taş ve denizkabuğu toplarız” dediğini, ancak kendisinin gitmediğini söyledi. Odaya döndüğünde Rojin’i göremediğini ve ulaşmaya çalıştığını da belirtti.

79 ÖRNEK ALINDI

Otopsi sürecinde Rojin’in bedeninden toplam 79 sürüntü örneği alındı. Ocak ayında yapılan ilk raporlarda bu örneklerin ikisinin erkek DNA’sı olduğu belirtildi. Bu DNA’ların nasıl geçtiği tespit edilemedi. Cinsel saldırı bulgusuna rastlanmaması nedeniyle “bulaşma” ihtimali de değerlendiriliyor. 50’den fazla kişinin DNA örneği alındı; aralarında polisler, adli tıp uzmanları ve cesedi taşıyan görevliler de bulunuyor. Ancak iki DNA örneği henüz kimseyle eşleşmedi. Soruşturma kapsamında 42 kişinin de ifadesi alındı.

Van’da 10 sivil toplum kuruluşu ortak açıklama yaparak şu soruları sordu: “Rojin’in otopsisi sırasında yetkisi olmayan kişiler orada mıydı? Rojin’in babasının iddia ettiği gibi, rektör otopsi odasına girdi mi? Rojin’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA kimlere aittir? Üniversite, ihmali olanlara karşı işlem yaptı mı?”

