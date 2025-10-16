Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Ek uzman mütalaası talep edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kaybolmasından 18 gün sonra, 15 Ekim 2024'te, Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda Kabaiş'in ölüm nedeni "suda boğulma" olarak belirlendi. Ancak ATK raporunda, boğulmanın intihar, kaza ya da bir başkasının müdahalesi sonucu mu meydana geldiği konusunda tıbben kesin bir değerlendirme yapılamadığı ifade edildi.

Rojin Kabaiş için “Kimi koruyorsunuz” diye haykırdılar!

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN DNA BULGULARI

Soruşturma sürecinde en dikkat çekici gelişmelerden biri, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda ortaya çıktı. Raporda, Rojin Kabaiş'in cansız bedeni üzerinde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiği belirtildi. Van ve Diyarbakır barolarına bağlı avukatların talebi üzerine açıklanan raporda, DNA örneklerinden birinin Kabaiş'in göğüs (sternal) bölgesinde, diğerinin ise vajina iç (intravajinal) bölgesinde bulunduğu kaydedildi. Bu bulgu, cinsel saldırı ihtimalini gündeme getirerek avukatların soruşturmanın bu yönde derinleştirilmesi taleplerine neden oldu.

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün araştırılması için verilen öneri AK Parti- MHP oylarıyla reddedildi

ADLİ TIP'TAN EK UZMAN MÜTALAASI İSTENDİ

DNA bulgularının ortaya çıkmasının ardından soruşturma yeni bir evreye girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Sabah.com.tr'de yer alan habere göre; soruşturmanın yeni bir seyir kazanması ardından ek uzman mütalaası talep edildi.

Bakan Tunç, "Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin de detaylı bir şekilde incelendiği vurgulandı.

AİLENİN VE HUKUKÇULARIN ADALET ARAYIŞI

Olayın başından beri kızının intihar etmiş olabileceği iddialarını reddeden baba Nizamettin Kabaiş, bunun bir cinayet olduğunu savunuyor. Kabaiş ve ailenin avukatları, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi için hukuk mücadelesini sürdürüyor. Diyarbakır ve Van baroları da süreci yakından takip ederek, DNA örneklerinin bulunduğu bölgelerin yaklaşık bir yıl sonra açıklanması nedeniyle Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.