Rojin Kabaiş için “Kimi koruyorsunuz” diye haykırdılar!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve 18 günün ardından cansız bedeni Van Gölü sahili kıyısında bulunmuştu.

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün araştırılması için verilen öneri AK Parti- MHP oylarıyla reddedildi

VÜCUDUNDA 2 ERKEĞE AİT DNA BULUNMUŞTU!

Kabaiş’in ölümüne ilişkin sır perdesi hala aralanamazken Diyarbakır ve Van Barosu avukatları tarafından düzenlenen basın açıklamasında İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğu belirtilmişti.

ELAZIĞ’DA ROJİN KABAİŞ İÇİN TOPLANDILAR!

Elazığ Kadın Platformu üyeleri, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılması ve adaletin sağlanması için Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi. Platform üyeleri; “Kadın cinayetleri politiktir, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Rojin için adalet”, “Gülistan Doku nerede” sloganları atarak adalet çağrısı yaptı.

“AİLENİN ISRARLI TAKİBİ OLMASA GERÇEK ORTAYA ÇIKMAYACAKTI”

Basın açıklamasını yapan Berivan Ersöz, Rojin Kabaiş’in ölümünün “intihar” olarak kapatılmaya çalışıldığını fakat delillerin cinayet şüphesini güçlendirdiğini ifade ederek "Rojin’in cinsel saldırıya uğradığına dair kuvvetli şüpheler varken Adli Tıp Kurumu delil sakladı. Ailenin ve baroların ısrarlı takibi olmasa bu gerçek ortaya çıkmayacaktı” ifadelerini kullandı.

“DELİLLERİN SİSTEMATİK BİÇİMDE SAKLANDIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR”

Kabaiş’in kaybolduğu yerle cesedinin bulunduğu yer arasındaki 24 kilometrelik mesafenin hâlâ açıklanamadığını belirten Ersöz, “Otopsi raporunda ölüm nedeni ‘suda boğulma’ olarak yazıldı. Ancak rapora katılan hekimlerin akciğerde su bulunmadığı yönündeki beyanları, ölümün intihar değil, cinayet olabileceğini gösteriyor” sözlerini sarf etti.

Basın açıklamasının devamında, soruşturma dosyasına sonradan giren raporlarda, Rojin Kabaiş’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği bilgisine yer verildiği kaydedildi ve “Bu DNA örneklerinin göğüs ve vajina bölgesinden alındığı bilgisi ancak bir yıl sonra açıklandı. Bu da delillerin sistematik biçimde saklandığını ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

“KADI CİNAYETLERİNİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞIYOR”

“Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörlüğü, adalet arayan paylaşımlara erişim engeli getirerek sessizliği büyüttü. Kadınlar evlerinde, iş yerlerinde, yurtlarda öldürülüyor, failler cezasızlıkla ödüllendiriliyor.” denilen açıklamada, “Acılı aileler adalet arayışından yas tutmaya zaman bulamıyor. Adli tıp Kurumu cinsel saldırı ve cinayet şüphesinin olduğu ve toplum vicdanının böylesine derinden sarsmış hadisede bile delil saklayabiliyor. Yargı, bilim, siyaset el birliği ile kadın cinayetlerin üstleri örtülmeye çalışılıyor” ifadeleri kullanıldı.

“KİMİ KORUYORSUNUZ?” DİYEREK HAYKIRDILAR!

Basın açıklaması sırasında, Gülistan Doku’nun 5 yıl önce kaybolmasını da hatırlatan Ersöz, “Kadın cinayetlerinin akıbeti savcıların vicdanına mı bırakılacak? Her dosya, kadınların hayatını değersizleştiren ataerkil sistemin izlerini taşıyor. Rojin Kabaiş’in ölümünde faillerin açığa çıkmaması münferit değil, sistematik fail koruyuculuğudur. Rojin Kabaiş dosyasında bulunan erkek DNA’sı, olayın intihar olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Adli Tıp Kurumu’na soruyoruz: Kimi koruyorsunuz? Kadınların ölümünü neden gizliyorsunuz? Kadın örgütleri olarak bir kez daha söylüyoruz: Kadına yönelik her türlü şiddet politiktir. Rojin için adalet istiyoruz, katiller bulunana kadar susmayacağız.” sözlerini sarf etti.