Rize’ye zehir satan çete çökertildi
Yayınlanma:
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye bastı. 63 personel ve hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, önceden belirlenen çok sayıda adrese günün ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalar, şebekenin Rize'deki faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi.

Aramalarda, satışı ve içimi son derece tehlikeli olan sentetik uyuşturucu bonzainin üretiminde kullanılan 379,47 gram ham madde ve büyük boy aseton ele geçirildi.

Operasyonun devamında yapılan aramalarda ise; satışa hazır halde 22,13 gram metamfetamin, 19,33 gram esrar, 484 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu tartımında kullanılan 2 hassas terazi, 3 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda kullanım aparatı bulundu.

SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU PARALARI

Şebekenin sadece zehir ticareti yapmadığı, aynı zamanda silahlı bir yapıya sahip olduğu da ortaya çıktı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 3 şarjör ve 55 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 155 bin 740 lira, 32 dolar ve 20 avroya da el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

