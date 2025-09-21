Rize'ye 4 milyon TL ayrıldı

Doğu Karadeniz bölgesini 2 gündür etkisini altına alan yağışlar, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sele neden olurken, derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar oluştu. Rize’de sel ve heyelanlar meydana geldi, 15 aile tahliye edildi, 26 köy yolu kapandı. Artvin Borçka’da Karagöl çevresi sular altında kalırken, Giresun’da heyelanlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Tarihi Kesmetaş köprü çöktü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize’de yaşanan afete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acil ve temel ihtiyaçlar için 4 milyon TL kaynak aktarıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize.”