Rize ayaklandı!

Yayınlanma:
Rize’nin Pazar ilçesi Balıkçılar Köyü’nde planlanan kafes tipi balık çiftliği projesine köylülerden ve yaşam savunucularından yoğun tepki var. Şirketin malzemeleri Fındıklı Limanı üzerinden taşımak istemesi engellenirken, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da protestolara katılarak “Hukuk hiçe sayılıyor” dedi.

ize’nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü’nde kurulmak istenen kafes tipi balık çiftliği projesi yöre halkının tepkisini çekiyor. Kuzuoğlu Grup ile Günvak 1 ve Günvak 2 şirketlerinin yürüttüğü projeye karşı çıkan köylüler ve çevre savunucuları, malzemelerin Fındıklı Limanı üzerinden gemilerle taşınmasını da engelledi.

Protestolara destek veren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, şirketin hukuku hiçe saydığını belirterek, köylülerin yanında olduklarını söyledi. Ocaklı, yaptığı açıklamada, şirketin hukuku yok saydığını belirtti; "Pazar’da halkımız günlerdir nöbet tutuyor. Buradan malzeme çıkaramayınca şimdi gizlice Fındıklı’dan gemilerle Pazar Limanı’na götürmek istediler. Buna da izin vermedik. Şirket çalışanlarına gemiyi terk etme talimatı verdi, şu an gemi boş durumda. Halkımız nöbetine devam ediyor, gerekirse gece gündüz burada olacağız. Başka limanlardan malzeme taşınırsa balıkçılarımızla birlikte denizde engel olacağız. Bu gerginliklerin sorumlusu biz değiliz. Yetkilileri uyarıyoruz: Eğer sorumluluk almazsanız, yargı önünde hesap vereceksiniz."

"HUKUKSUZLUĞA SON VERİLSİN"

Ocaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve Rize Valiliğine seslenerek, "Kuzuoğlu Grup, balıkçı halkının ekmeğini yok ediyor. Bu hukuk tanımaz tavra son verilmeli. Biz sonuna kadar direneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türkiye
