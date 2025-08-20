Resmi gazete yayımlandı! Okul servisleri yönetmeliğinde değişiklik

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, Belediye Kanunu kapsamında servislerde belediyeler tarafından belirlenen fiyat tarifesine uyulacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin "taşımacıların şartları ve yükümlülüklerini" belirleyen 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişikliğe göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında servislerde belediyeler tarafından belirlenen fiyat tarifesine uyulacak.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER BİRLİKTE HİZMET VEREBİLECEK

Yönetmeliğe göre, geçek ya da tüzel kişiler birlikte taşıma hizmeti verebilecek.

Taşımada kullanılacak araçlar, gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişiliklerde ise en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olacak.

Servis şoförlerin alması gereken sürücü belgeleri için, D sınıfı sürücü belgesine sahip şoförlerden B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesi olan şoförlerin B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı gerekli süre hesabına eklenecek.

ÖZEL OKULLAR İÇİN DE GEÇERLİ

Öte yandan, yönetmelikteki "okul" tanımına "resmi ve özel" ibaresi eklendi ve düzenlemenin özel okullar için de geçerli olduğu kaydedildi.

Danıştay, okul servis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesi çerçevesinde öngörülen fiyat tarifesi düzenlemesinin yürütmesini durdurmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

