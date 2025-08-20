'Rektör, eşine sahte ünvan verdi' iddiası: Paranın döndüğü birim!

Sahte diploma çetelerinin para karşılığı ünvan dağıttığının ortaya çıkmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmişken ve sahte diploma çeteleriyle etkin mücadelenin yürütülüp yürütülmediği merak edilirken yeni bir skandal iddia ortaya atıldı.

YÖNETMELİK MADDESİ AMACA AYKIRI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre Munzur Üniversitesi’nde “sahte ünvan” kullanıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker’in, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Öğretim Üyesi olarak görev yapan eşi Dr. Ayşe Esra Hayırlıoğlu Peker'i, kendi talebi üzerine 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi gereğince Munzur Üniversitesi’nde görevlendirdi. Yönetmeliğe göre görevlendirmenin yapıldığı madde yalnızca “ders verme ve akademik katkı” amacıyla kullanılabiliyor.

"REKTÖR ÜNVAN YARATTI" İDDİASI

Rektör Peker'in, eşi için Munzur Üniversitesi’nde mevzuatta olmayan “Sosyal Tesisler Koordinatörü” unvanını yarattığı iddia ediliyor. Söz konusu ünvanın ne YÖK kayıtlarında ne üniversite teşkilat şemasında ve ne de kadro sisteminde yer almaması dikkat çekti. Rektör tarafından yaratıldığı iddia edilen ünvanın görev tanımı, imza yetkisi, hukuki, mali ve idari sorumluluğunun da bulunmadığı kaydedildi. Üniversitenin Sosyal Tesisler Yönergesinde dahi adı geçmeyen bir koordinatörlük icat edildiği, sosyal tesislerin yasal olarak tanımlanmış yetki ve sorumluluğu bulunan bir işletme müdürü olduğu halde üzerine paralel bir koordinatörlük kurulmasının hukuki olmadığı da ifade ediliyor.

PARANIN DÖNDÜĞÜ BİRİM

Dr. Ayşe Esra Hayırlıoğlu Peker’in görevlendirildiği birim, doğrudan nakit akışının, konaklama gelirlerinin ve alım süreçlerinin yürütüldüğü ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü'nun bağlı olduğu bir birim. Bu birimde oda kiraları toplanıyor, hizmet alımları yapılıyor ve ödemeler kontrol ediliyor. Bu birimi ise 'sahte ünvan' ile hukuken hiçbir yetkisi bulunmayan Ayşe Esra Peker'in “koordine” ettiği öne sürüldü.

Ayşe Esra Hayırlıoğlu Peker'in, WhatsApp durumunda Athena’nın “Yorulmak Olmaz” şarkısı eşliğinde üniversiteye ait belgelerin masa, yazıcı ve dolap üzerlerine serildiği ve “Düzen bizden sorulur” notuyla video paylaştığı görüldü.