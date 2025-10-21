Rekabet Kurulu'ndan Şişecam'a rekor ceza!

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam) ve iştirakleri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak devasa bir idari para cezası kararı aldı. Kurul, Şişecam ve Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğe toplam 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ceza gerekçesi, Şişecam'ın taahhüt paketinde yer alan "işlenmemiş düz cam alımlarının sınırlandırılması" gibi yükümlülüklere aykırı hareket etmesi olarak tespit edildi.

Ayrıca, Şişecam Çevre Sistemleri ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin de cam kırığı fiyatlarını tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge veya müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi. Bu kapsamda Karacalar şirketine 1 milyon 947 bin 469,47 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

ŞİŞECAM YASAL GİRİŞİMLERDE BULUNACAK

Rekabet Kurulu kararına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Şişecam, yasal haklarını kullanacağını duyurdu. Şirket, söz konusu karara ve cezaya ilişkin yasal haklarını saklı tuttuğunu ve gerekli yasal girişimlerde bulunulacağını belirtti.

Bununla birlikte Şişecam, öngörülen ceza tutarından yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 2 milyar 365 milyon 992 bin 915,75 lira olarak ödemeyi değerlendireceğini kaydetti.

Kurul kararlarının gerekçesinin, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere daha sonra tebliğ edileceği açıklandı.