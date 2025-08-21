Refüjde can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma:
Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemeler göre 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı.

Kayseri’de feci bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsü refüjdeki ağaçlara çarptı.

Saat 01.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Hüseyin Y.'nin kullandığı 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

kayseride-yolcu-otobusu-refujdeki-agacl-874545-259785.jpg

200 METRE REFÜJDE İLERLEDİ

Yolcu taşıyan otobüs refüjdeki ağaçlara çarptı. Kontrolden çıkan otobüs yaklaşık 200 metre boyunca refüjde ilerleri ve çok sayıda ağaca çarparak güçlükle durdu.

Kazayı görenler çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

kayseride-yolcu-otobusu-refujdeki-agacl-874544-259785.jpg

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde 41 yaşındaki Tülay Sökmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 13 kişi de ilk müdahaleleri yapılınca ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

kayseride-yolcu-otobusu-refujdeki-agacl-874542-259785.jpg

44 YOLCU VARDI

Hatay'dan Giresun'a gitmek için seyir halinde olan otobüsün 44 yolcu taşıdığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

