Refüjde can pazarı: Ölü ve yaralılar var
Kayseri’de feci bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsü refüjdeki ağaçlara çarptı.
Saat 01.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Hüseyin Y.'nin kullandığı 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.
200 METRE REFÜJDE İLERLEDİ
Yolcu taşıyan otobüs refüjdeki ağaçlara çarptı. Kontrolden çıkan otobüs yaklaşık 200 metre boyunca refüjde ilerleri ve çok sayıda ağaca çarparak güçlükle durdu.
Kazayı görenler çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde 41 yaşındaki Tülay Sökmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 13 kişi de ilk müdahaleleri yapılınca ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
44 YOLCU VARDI
Hatay'dan Giresun'a gitmek için seyir halinde olan otobüsün 44 yolcu taşıdığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.