Rahatsız olanlara inat... Atatürk için okutulan mevlide yoğun katılım

Yayınlanma:
Kocaeli Valiliği’nin talimatıyla Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yılında İzmit Fevziye Camii’nde okutulan mevlid-i şerife, kent protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için dualar edilirken, iktidar ve muhalefet temsilcileri aynı safta buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Atatürk'ün aziz hatırası için İzmit Fevziye Cami'nde mevlid-i şerif okutuldu. Bazı grupların hedef alan açıklamalarına karşın Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla okutulan mevlid-i şerife katılım oldukça yoğun oldu.

Atatürk için okunan mevlitte kışkırtma girişimiAtatürk için okunan mevlitte kışkırtma girişimi

TÜM ŞEHİTLERİN RUHUNA DUALAR EDİLDİ

Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için kentteki camilerde mevlid-i şerif okutuldu. Atatürk'ün ruhuna bağışlanmak üzere mevlit okutulan camilerden birir de İzmit’teki Fevziye Camii oldu. İzmitlilerin ve protokolün yoğun katılım sağladığı programda mevlid-i şerif sonrası başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerin ruhları için dua da edildi. Mevlid-i şerif ve duanın ardından öğle namazı kılındı. Program sonu İzmit Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlar dağıtıldı.

kocaeli-mevlit.png

İKTİDARLA MUHALEFET MEVLİTTE BULUŞTU

Özgür Kocaeli'nden Muhammet Emin Can'ın haberine göre Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, CHP İl Başkanı Erdem Arcan, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, İzmit Belediye Başkanı Yardımcısı Celal Hülür, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şubesi Başkanı Ahmet Kavaz ve pek çok isim mevlid-i şerife katıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
Türkiye
28 öğrenci zehirlenmişti! Eğitim-İş'ten tepki
28 öğrenci zehirlenmişti! Eğitim-İş'ten tepki
Kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu
Kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu
Önce mühürlendi sonra kurşunlandı
Önce mühürlendi sonra kurşunlandı