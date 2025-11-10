Rahatsız olanlara inat... Atatürk için okutulan mevlide yoğun katılım

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Atatürk'ün aziz hatırası için İzmit Fevziye Cami'nde mevlid-i şerif okutuldu. Bazı grupların hedef alan açıklamalarına karşın Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla okutulan mevlid-i şerife katılım oldukça yoğun oldu.

Atatürk için okunan mevlitte kışkırtma girişimi

TÜM ŞEHİTLERİN RUHUNA DUALAR EDİLDİ

Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için kentteki camilerde mevlid-i şerif okutuldu. Atatürk'ün ruhuna bağışlanmak üzere mevlit okutulan camilerden birir de İzmit’teki Fevziye Camii oldu. İzmitlilerin ve protokolün yoğun katılım sağladığı programda mevlid-i şerif sonrası başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerin ruhları için dua da edildi. Mevlid-i şerif ve duanın ardından öğle namazı kılındı. Program sonu İzmit Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlar dağıtıldı.

İKTİDARLA MUHALEFET MEVLİTTE BULUŞTU

Özgür Kocaeli'nden Muhammet Emin Can'ın haberine göre Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, CHP İl Başkanı Erdem Arcan, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, İzmit Belediye Başkanı Yardımcısı Celal Hülür, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şubesi Başkanı Ahmet Kavaz ve pek çok isim mevlid-i şerife katıldığı ifade edildi.