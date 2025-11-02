Psikolojik sorunları nedeniyle polisliği bıraktı: İki kişinin canını aldı

Yayınlanma:
Zonguldak'ta psikolojik sorunları nedeniyle polislikten emekliye ayrılan Okan Özcan, internetten satın aldığı av tüfeği ile iki kişiyi öldürdü.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde, emekli polis Okan Özcan (42), kahvehaneye girip av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, akrabası ve kahvehane sahibi Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37) hayatını kaybetti, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Özcan’ın, saldırıdan kısa süre önce av tüfeğini internetten 10 bin liraya satın aldığı belirlendi.

2-kisiyi-fuhus-cetesi-kurduklarini-dusun-995789-295408.jpg

“FUHUŞ ÇETESİ KURDUKLARINI DÜŞÜNDÜM”

Polislikten psikolojik sorunları nedeniyle iki yıl önce malulen emekli edilen Okan Özcan, olay sonrası Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polise teslim oldu. Jandarmadaki ifadesinde, öldürdüğü iki kişinin “fuhuş çetesi kurduğunu düşündüğü” için ateş ettiğini iddia etti.

2-kisiyi-fuhus-cetesi-kurduklarini-dusun-995788-295408.jpg

Özcan’ın saldırıdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar. MİT'e de yazdım” ifadelerine yer verdiği, ayrıca annesiyle yaptığı bir konuşmayı gizlice kaydedip paylaştığı da tespit edildi.

2-kisiyi-fuhus-cetesi-kurduklarini-dusun-995782-295408.jpg

Otopsi işlemlerinin ardından Kasım Özcan ve Aydın Özbakış’ın cenazeleri Coburlar köyüne getirildi. Kasım Özcan için olayın meydana geldiği kahvehanenin önünde helallik alındı.

Köy camisinde kılınan cenaze namazları sonrası Kasım Özcan ve Aydın Özbakış, toprağa verildi.

2-kisiyi-fuhus-cetesi-kurduklarini-dusun-995785-295408.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Kanal İstanbul'a karşı mücadele sürüyor
Kanal İstanbul'a karşı mücadele sürüyor
Manisa'da feci kaza! Yaşlı çiftin aracı takla attı: 1 ölü
Manisa'da feci kaza! Yaşlı çiftin aracı takla attı: 1 ölü
Türkiye Petrolleri 'AKP'nin helikopter vurgunu' iddiasını yalandı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan belgeli yanıt geldi
Türkiye Petrolleri 'AKP'nin helikopter vurgunu' iddiasını yalandı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan belgeli yanıt geldi