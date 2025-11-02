Psikolojik sorunları nedeniyle polisliği bıraktı: İki kişinin canını aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde, emekli polis Okan Özcan (42), kahvehaneye girip av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, akrabası ve kahvehane sahibi Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37) hayatını kaybetti, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Özcan’ın, saldırıdan kısa süre önce av tüfeğini internetten 10 bin liraya satın aldığı belirlendi.

“FUHUŞ ÇETESİ KURDUKLARINI DÜŞÜNDÜM”

Polislikten psikolojik sorunları nedeniyle iki yıl önce malulen emekli edilen Okan Özcan, olay sonrası Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polise teslim oldu. Jandarmadaki ifadesinde, öldürdüğü iki kişinin “fuhuş çetesi kurduğunu düşündüğü” için ateş ettiğini iddia etti.

Özcan’ın saldırıdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar. MİT'e de yazdım” ifadelerine yer verdiği, ayrıca annesiyle yaptığı bir konuşmayı gizlice kaydedip paylaştığı da tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Kasım Özcan ve Aydın Özbakış’ın cenazeleri Coburlar köyüne getirildi. Kasım Özcan için olayın meydana geldiği kahvehanenin önünde helallik alındı.

Köy camisinde kılınan cenaze namazları sonrası Kasım Özcan ve Aydın Özbakış, toprağa verildi.