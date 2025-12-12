Emniyet birimlerinin tespitlerine göre olay şöyle gelişti: 21 yaşındaki şüpheli Ö.E., Çekmeköy'de yaşayan 79 yaşındaki Ü.Z.'yi telefonla aradı. Telefondaki kişi, banka personeli olduğu izlenimi vererek yaşlı vatandaşı hesabına promosyon yatırılacağı konusunda ikna etti. Bu görüşme sırasında Ü.Z.'nin hesabında bulunan 62 bin TL, şüpheli Ö.E.'nin hesabına transfer edildi. Bir süre sonra hesabını kontrol eden Ü.Z., beklediği promosyonun yatmadığını, aksine mevcut parasının çekildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

"PROMOSYON YATMAYINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerine ifade veren mağdur Ü.Z., dolandırıcıların kullandığı yöntemi detaylarıyla anlattı. Mağdur ifadesinde, "Bana, promosyonun yatması için paraları söyledikleri hesaba göndermem gerektiğini belirttiler. Söyleneni yaptım ancak promosyon yatmayınca dolandırıldığımı anladım" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen şüpheli Ö.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda şüphelinin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İfade işlemleri tamamlanan zanlı Ö.E., adli makamlara sevk edildi.