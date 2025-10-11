Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği sağlık sorunlarına ilişkin sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaparak sevenlerini bilgilendirdi.

Ortaylı, açıklamasında, "İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti" ifadelerini kullandı.

Bu rahatsızlık nedeniyle daha önce planlanan Haliç Kongre Merkezi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'ndeki etkinliklere katılamadığını belirten Ortaylı, sözlerini bu hafta sonu gerçekleşecek önemli bir etkinliği iptal ettiğini bildirerek sürdürdü:

"Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım."

"UZUN YOLCULUKLARI YAPACAK GÜCÜM YOK"

Sağlık durumunun seyahat etmeye ve kalabalık karşısına çıkmaya elverişli olmadığını belirten Ortaylı, doktor tavsiyesi üzerine bir süre izole kalması gerektiğini açıkladı: