Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yayınlanma:
Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği sağlık sorunlarına ilişkin sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaparak sevenlerini bilgilendirdi.

Ortaylı, açıklamasında, "İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi: Sağlık durumu nasıl?İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi: Sağlık durumu nasıl?

Bu rahatsızlık nedeniyle daha önce planlanan Haliç Kongre Merkezi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'ndeki etkinliklere katılamadığını belirten Ortaylı, sözlerini bu hafta sonu gerçekleşecek önemli bir etkinliği iptal ettiğini bildirerek sürdürdü:

"Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım."

"UZUN YOLCULUKLARI YAPACAK GÜCÜM YOK"

Sağlık durumunun seyahat etmeye ve kalabalık karşısına çıkmaya elverişli olmadığını belirten Ortaylı, doktor tavsiyesi üzerine bir süre izole kalması gerektiğini açıkladı:

"Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Türkiye
Sırtına bıçak saplı halde hastaneye giderken hayatını kaybetti
Sırtına bıçak saplı halde hastaneye giderken hayatını kaybetti
Aydın'da silahlı kavga: Zorla arabaya bindirilmek istenen kişi vuruldu
Aydın'da silahlı kavga: Zorla arabaya bindirilmek istenen kişi vuruldu